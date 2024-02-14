Ванилла SU
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Ванилла SU

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Этот камень стоит сотни миллионов и за него готовы платить — такой уж гипнотической силой обладает турмалин с чистейшим бирюзовым оттенком.

Этот камень стоит сотни миллионов и за него готовы платить — такой уж гипнотической силой обладает турмалин с чистейшим бирюзовым оттенком.

﻿﻿Хайди Клум, Алессандра АмбросиоЭтот драгоценный камень насыщенного цвета бирюзы обладает невероятной харизмой, и может показаться, что все тайны вселенной сокрыты с момента его рождения.

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