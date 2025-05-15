Специальное предложение на новый Volvo XC90 — от 61 600 евро, с возможностью приобретения в лизинг под 0% годовых

Модель XC90 — визитная карточка Volvo Cars, и благодаря широкому набору технологий и обновлений дизайна внутри и снаружи, отмеченный наградами и самый продаваемый флагманский внедорожник стал лучше, чем когда-либо прежде.
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