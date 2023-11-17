Русская армия уничтожила крупный десант ВСУ в Херсонской области

О потерях противника в живой силе сообщает пресс-служба Минобороны России.В ходе боёв за минувшие сутки русские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили 120-мм миномётный расчёт ВСУ в островной зоне.
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