Премьер Канады Трюдо в рамках диалога с Байденом высказался за освобождение Гершковича в РФ

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, они обсудили Украину, Трюдо также высказался за немедленное освобождение американского журналиста Эвана Гершковича в Российской Федерации.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, они обсудили Украину, Трюдо также высказался за немедленное освобождение американского журналиста Эвана Гершковича в Российской Федерации.
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