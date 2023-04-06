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Премьер Канады Трюдо в рамках диалога с Байденом высказался за освобождение Гершковича в РФ

Премьер Канады Трюдо в рамках диалога с Байденом высказался за освобождение Гершковича в РФ

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, они обсудили Украину, Трюдо также высказался за немедленное освобождение американского журналиста Эвана Гершковича в Российской Федерации.

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