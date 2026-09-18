Арбитражный суд Калужской области возобновил банкротство Авиабазы «Орешково»»

Процедура банкротства возобновлена из-за невыплаты более 6 млн рублей кредитору ООО «Аэроконтраст». Суд расторг мировое соглашение, по которому компания должна была погасить долг тремя платежами, но не сделала ни одного.
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