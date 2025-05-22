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10 лет спустя: 64-летний Дэвид Духовны женился снова

10 лет спустя: 64-летний Дэвид Духовны женился снова

Звезда «Секретных материалов» оформил свои отношения с подружкой. Дэвид Духовны женился на Моник ПендлберриДэвид Духовны удивил фанатов неожиданной новостью, сыграв засекреченную свадьбу со своей подругой Моник Пендлберри.

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