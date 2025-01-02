В ФБР сообщили о трудностях в установлении мотивов подозреваемого в подрыве Tesla

ФБР пока не установило мотивы подозреваемого в подрыве Tesla у отеля Трампа Федеральное бюро расследований (ФБР) пока не установило мотивы подозреваемого в подрыве автомобиля Cybertruck компании Tesla в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергера.
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