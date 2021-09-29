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Есть возможность съехать от свекрови, но муж против: «Будем жить у мамы и побыстрее выплачивать ипотеку!»

Есть возможность съехать от свекрови, но муж против: «Будем жить у мамы и побыстрее выплачивать ипотеку!»

— …Как с ребенком помочь, погулять или поиграть, то нет никого, как совет бесплатный дать – очередь стоит! – жалуется двадцатишестилетняя Людмила.

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