Есть возможность съехать от свекрови, но муж против: «Будем жить у мамы и побыстрее выплачивать ипотеку!»

— …Как с ребенком помочь, погулять или поиграть, то нет никого, как совет бесплатный дать – очередь стоит! – жалуется двадцатишестилетняя Людмила.
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