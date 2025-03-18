На Запорожском направлении нашим бойцам добровольно сдалась в плен группа военнослужащих ВСУ Украинские военные все чаще складывают оружие, чтобы остаться в живых.
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На Запорожском направлении нашим бойцам добровольно сдалась в плен группа военнослужащих ВСУ Украинские военные все чаще складывают оружие, чтобы остаться в живых.
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