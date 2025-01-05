Стало известно, сколько кораблей и подлодок вошли в 2024 году в состав военного флота России

В 2024 году Военно-морской флот (ВМФ) РФ получил 30 новых кораблей и подводных лодок. Об этом заявил главком ВМФ адмирал Александр Моисеев, слова которого передает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.