Михаил Ходорковский призвал оппозицию объединиться и захватить власть в случае нового военного бунта.
Ниспровергатель тронов и потрясатель вселенной
Комментарии
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Natalija Osminina
Не пиши бред, за умную сойдешь. Зачем демонстрировать всем свои куриные мозги? Ты финансист? Вот иди и своди дебет с кредитом. Хотя думаю, что ты и тут солгала. Читаю твою страничку, год назад ты «Обновила день своего рождения на "21.12.1957", Изменила свое образование на "Высшее". Зачем же ты постоянно лжешь? Ты думаешь такие лживые люди нужны России? Изменила свой статус: "Хочешь изменить мир, начни с себя.". Так и начни с себя!! Прекращай врать в сетях. Я смотрю,- все твои посты о бабских семейных делах. Вот и пиши дальше о своем, о девичьем. и не умничай под флагом и мишкой России)) И не лезь в наши разборки с Алехой Таном, которого я знаю более 5 лет.
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58 мин.
Natalija Osminina
И если ты, финансистка))) меня не знаешь, то это лично твой минус. Может, ты и сидишь тут на заработках, а я известный человек. На моих методиках работает пол России, мои книги переводятся на другие языки. Про "совок" здесь, вообще, разговора не было. Зачем ты постоянно лжешь? Язык не отвалился? А совесть твоя как поживает? Откуда столько тупого гнилья по России ползает. Тьфу...
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53 мин.
Natalija Osminina
А насчет низов и верхов, которые не могут и не хотят)) немудрено, что бывшие советские простые люди даже представить не могли, какими нитями управляется мир. Ведь, для нас все было ясно и понятно: "партия-наш рулевой". Мы и не подозревали, что "верхи" СССР еще задолго даже до Горбачева, хотели слиться с элитами Запада. В итоге при распаде СССР Россия была инкорпорирована в Западную систему и опутана липкой паутиной клановых связей, выходящих на главарей мировой элиты и Deep State. И когда Путин пришел к власти в 2000 году, Россия была уже полностью связана по рукам и ногам уже лет 12, считая от прихода к власти Горбачева в 1985 г. И ничего нельзя уже было сделать. Стал бы шевелиться Путин более активно- его бы сразу зачистили. Если мы возьмем современный период, то мы имеем три основных мировых клана, которые хозяйничают в России- Западный (Вашингтон- проект Пан Американо), Иудейский (Лондон) и Исламистский ( идеи пантюркизма- идеологом которого является Эрдоган со своим проектом Турана). И в сети этих мировых кланов вписаны почти все чиновники России. Беря взятки и отправляя их наверх по иерархической лестнице, низовой чиновник даже не подозревает, на какие цели могут идти эти деньги. Выходит, даже мелкий чиновник может подкармливать преступников, цель которых разрушить Россию.
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12 мин.
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