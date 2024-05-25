Ниспровергатель тронов и потрясатель вселенной

Natalija Osminina Не пиши бред, за умную сойдешь. Зачем демонстрировать всем свои куриные мозги? Ты финансист? Вот иди и своди дебет с кредитом. Хотя думаю, что ты и тут солгала. Читаю твою страничку, год назад ты «Обновила день своего рождения на "21.12.1957", Изменила свое образование на "Высшее". Зачем же ты постоянно лжешь? Ты думаешь такие лживые люди нужны России? Изменила свой статус: "Хочешь изменить мир, начни с себя.". Так и начни с себя!! Прекращай врать в сетях. Я смотрю,- все твои посты о бабских семейных делах. Вот и пиши дальше о своем, о девичьем. и не умничай под флагом и мишкой России)) И не лезь в наши разборки с Алехой Таном, которого я знаю более 5 лет.

Natalija Osminina И если ты, финансистка))) меня не знаешь, то это лично твой минус. Может, ты и сидишь тут на заработках, а я известный человек. На моих методиках работает пол России, мои книги переводятся на другие языки. Про "совок" здесь, вообще, разговора не было. Зачем ты постоянно лжешь? Язык не отвалился? А совесть твоя как поживает? Откуда столько тупого гнилья по России ползает. Тьфу...