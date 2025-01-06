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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пожизненно отстраненный Милюков о договорных матчах: «За 2 часа игры получаешь почти годовую зарплату. В молодежке было 13,5 тысяч в месяц, 10 тратил на дорогу до тренировок»

Напомним, в конце декабря КДК РФС дисквалифицировал пятерых футболистов молодежной команды «Пари НН», принимавших участие в матчах с «Ахматом» и ЦСКА в марте 2024 года.

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