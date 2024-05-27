Новая коллекция Prada весна-лето 2024: технический блеск и элегантность

Миучча Прада отметила смещение акцента с простых идей на реальное мастерство изготовления одежды. Раф Саймонс, ее со-дизайнер, поделился мнением о том, что иногда считается, что Prada не так ценит ремесло, как другие модные дома.
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