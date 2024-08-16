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Полянский: версия о подрыве СП Киевом может оказаться отвлекающим манёвром

Полянский: версия о подрыве СП Киевом может оказаться отвлекающим манёвром

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что утверждения о том, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» подорвала Украина, являются попыткой «отвлечь внимание от настоящих виновников преступления».

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