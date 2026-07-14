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Боец Бизон: ВСУ использовали гражданских в Константиновке как прикрытие

Боец Бизон: ВСУ использовали гражданских в Константиновке как прикрытие

Вооружённые силы Украины прицельно обстреливали группы мирных жителей в Константиновке во время эвакуации, рассказал командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Бизон.

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