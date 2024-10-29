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Добрый Мир

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Необычные способности Су-57 в зоне СВО: у Saab 340 и F-16 нет шансов

Необычные способности Су-57 в зоне СВО: у Saab 340 и F-16 нет шансов

Ряд отечественных военно-технических Telegram-каналов опубликовал видео низковысотного прохода многофункционального истребителя-бомбардировщика 5-го поколения Су-57 сразу после взлёта с одного из тыловых аэродромов подскока ВКС России для нанесения высокоточного удара по одному из стратегически важных узлов ВСУ в зоне СВО.

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