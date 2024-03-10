Футболист Килиан Мбаппе записал видеопревет белорусскому блогеру Меллстрою

Белорусский блогер Меллстрой получил видео с приветом от нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. В своем Telegram-канале стример предложил участникам выполнить шесть заданий, одно их которых — уговорить крупнейших мировых звезд передать ему привет.
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