Джош Роббинс: «Тренерский штаб «Никс» обязан был придумать контрмеры против прессинга»

«Один эпизод ярко иллюстрировал суть шестой игры. Примерно за четыре минуты до конца третьей четверти, во время атаки «Нью-Йорка», Паскаль Сиакам плотно прихватил Джоша Харта с мячом еще за центральной линией.
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