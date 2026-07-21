В Мангистау стало меньше ДТП: названы самые опасные участки дорог

В Мангистауской области за год удалось снизить количество дорожно-транспортных происшествий на 19%. Однако проблема аварийности остается актуальной — специалисты определили участки дорог, где чаще всего происходят столкновения, передает inAktau.
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