Politico: на саммите ЕС Макрон решил провести время с Зеленским вместо супруги

На саммите Европейского союза президент Франции Эмманюэль Макрон решил провести время на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за чего едва не сорвался поход в театр с его супругой, Бриджит Макрон, сообщает издание Politico.
На саммите Европейского союза президент Франции Эмманюэль Макрон решил провести время на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за чего едва не сорвался поход в театр с его супругой, Бриджит Макрон, сообщает издание Politico.
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