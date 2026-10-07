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Мировое обозрение

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Хуситы заявили об ударах по аэропорту Абха и авиабазе Саудовской Аравии

Хуситы заявили об ударах по аэропорту Абха и авиабазе Саудовской Аравии

Главное в тезисах: Тезис 1: Йеменское движение «Ансар Аллах» заявило о двух ударах по территории Саудовской Аравии — по международному аэропорту Абха и авиабазе Хамис-Мушайт.

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