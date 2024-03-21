Мы сегодня принимаем поздравления)) И одними из самых первых нас поздравили наши настоящие друзья и единомышленники, наши помощники - ученики школы #66 города Краснодара.
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Мы сегодня принимаем поздравления)) И одними из самых первых нас поздравили наши настоящие друзья и единомышленники, наши помощники - ученики школы #66 города Краснодара.