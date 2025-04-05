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Царьград

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Пожарные поезда с 120 тоннами воды тушат ландшафтные пожары в Хакасии

Пожарные поезда с 120 тоннами воды тушат ландшафтные пожары в Хакасии

Два пожарных поезда Красноярской железной дороги направлены для борьбы с пожарами в Хакасии и Красноярском крае.

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