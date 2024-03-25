Чем заняться дома: «Задача трех тел», «Дом у дороги» и подкаст про лес

Посмотреть «Задача трех тел» Netflix Серия загадочных самоубийств ученых-физиков и космологов по всему миру запускает расследование, которое приводит к неожиданному открытию: к Земле направляется враждебно настроенный инопланетный флот.
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