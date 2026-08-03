Путин вернул два паса на финале конкурса "Большая перемена"

Президент Владимир Путин, посетив финал всероссийского конкурса "Большая перемена" в Красноярске, неожиданно включился в импровизированную игру, вернув два футбольных паса юному соведущему, что вызвало аплодисменты участников мероприятия.
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