Суворовец из Петербурга получил 300 баллов на ЕГЭ и раскрыл секрет успеха

Дело здесь не только в умственной подготовке 17-летний Андрей Кузьмин из Суворовского военного училища Минобороны в Санкт-Петербурге стал одним из немногих выпускников 2024 года, кто сдал ЕГЭ на максимальные 300 баллов, сообщает «Комсомольская правда».
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