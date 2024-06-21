Суворовец из Петербурга получил 300 баллов на ЕГЭ и раскрыл секрет успеха

Дело здесь не только в умственной подготовке 17-летний Андрей Кузьмин из Суворовского военного училища Минобороны в Санкт-Петербурге стал одним из немногих выпускников 2024 года, кто сдал ЕГЭ на максимальные 300 баллов, сообщает «Комсомольская правда».