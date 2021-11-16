Борис Джонсон объяснил, почему Британия поддерживает украинский суверенитет

Владимир Соловьев

Кто интересуется историей Англии, знают эту страну, как планетарного провокатора, спровоцировавшую не одну мировую войну. Пример - Япония, война против России и Азии. Турция - неоднократная война Турции против европейцев и России. Германия - война против СССР, вылившаяся в мировую войну. Профессиональные историки ещё больше пополнят перечень этих провокаций со стороны Лондона!