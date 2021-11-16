Британия поддерживает украинский суверенитет не потому, что хочет быть враждебной по отношении к России, заявил британский премьер Борис Джонсон.
Борис Джонсон объяснил, почему Британия поддерживает украинский суверенитет
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
Кто интересуется историей Англии, знают эту страну, как планетарного провокатора, спровоцировавшую не одну мировую войну. Пример - Япония, война против России и Азии. Турция - неоднократная война Турции против европейцев и России. Германия - война против СССР, вылившаяся в мировую войну. Профессиональные историки ещё больше пополнят перечень этих провокаций со стороны Лондона!
Ответить
16 час.
Свежие комментарии