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Борис Джонсон объяснил, почему Британия поддерживает украинский суверенитет

Борис Джонсон объяснил, почему Британия поддерживает украинский суверенитет

Британия поддерживает украинский суверенитет не потому, что хочет быть враждебной по отношении к России, заявил британский премьер Борис Джонсон.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Кто интересуется историей Англии, знают эту страну, как планетарного провокатора, спровоцировавшую не одну мировую войну. Пример - Япония, война против России и Азии. Турция - неоднократная война Турции против европейцев и России. Германия - война против СССР, вылившаяся в мировую войну. Профессиональные историки ещё больше пополнят перечень этих провокаций со стороны Лондона!
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