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Рядовой Загиров уничтожил 10 боевиков при штурме пункта ВСУ в зоне СВО

Рядовой Загиров уничтожил 10 боевиков при штурме пункта ВСУ в зоне СВО

Рядовой Эдуард Загиров во время штурма опорного пункта Вооруженных сил Украины лично уничтожил порядка 10 боевиков, обеспечив российским военным беспрепятственный проход на позиции противника, сообщает Минобороны РФ.

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