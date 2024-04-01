Рядовой Загиров уничтожил 10 боевиков при штурме пункта ВСУ в зоне СВО

Рядовой Эдуард Загиров во время штурма опорного пункта Вооруженных сил Украины лично уничтожил порядка 10 боевиков, обеспечив российским военным беспрепятственный проход на позиции противника, сообщает Минобороны РФ.
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