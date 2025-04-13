Состоялось торжественное богослужение в Исаакиевском соборе

В Божественной литургии приняли участие дети и подростки, а после прошел крестный ход Богослужение возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в сослужении духовенства собора и Санкт-Петербургской епархии.
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