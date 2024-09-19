Дом на болоте провалился под землю с жильцами в Мошковском районе

Жители Мошковского района Новосибирской области пожаловались на дом в селе Сокур. Десять лет назад они радовались тому, что по программе переселились из аварийных бараков в новый многоквартирный дом, а теперь боятся, что скоро вместе с ним уйдут под землю.
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