Сообщение о планируемом изъятии для государственных нужд объектов недвижимого имущества в целях комплексного развитии территории нежилой застройки города Москвы № 17 и № 18, расположенной в производственной зоне № 47 «Вагоноремонт»
Цель изъятия для государственных нужд объектов недвижимого имущества – освобождение территории в целях комплексного развитии территории нежилой застройки города Москвы № 17 и № 18, расположенной в производственной зоне № 47 «Вагоноремонт» (дале – КРТ).
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