Qualcomm хочет сначала «дружественно» поглотить Intel, а потом распродать её по ча...

Qualcomm хочет сначала «дружественно» поглотить Intel, а потом распродать её по частямПотенциальная «сделка века», по сценарию которой Qualcomm купит Intel целиком, является слишком важным информационным поводом, чтобы не возвращаться к нему несколько раз.
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