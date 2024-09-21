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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Qualcomm хочет сначала «дружественно» поглотить Intel, а потом распродать её по ча...

Qualcomm хочет сначала «дружественно» поглотить Intel, а потом распродать её по ча...

Qualcomm хочет сначала «дружественно» поглотить Intel, а потом распродать её по частямПотенциальная «сделка века», по сценарию которой Qualcomm купит Intel целиком, является слишком важным информационным поводом, чтобы не возвращаться к нему несколько раз.

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