Генетические риски шизофрении можно обнаружить по глазам: новое исследование

Международная команда ученых из Университета Цюриха (University of Zurich) и Университетской больницы психиатрии (University Psychiatric Hospital) обнаружила, что изменения в сетчатке глаза могут указывать на повышенный риск развития шизофрении.
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