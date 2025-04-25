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Генетические риски шизофрении можно обнаружить по глазам: новое исследование

Генетические риски шизофрении можно обнаружить по глазам: новое исследование

Международная команда ученых из Университета Цюриха (University of Zurich) и Университетской больницы психиатрии (University Psychiatric Hospital) обнаружила, что изменения в сетчатке глаза могут указывать на повышенный риск развития шизофрении.

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