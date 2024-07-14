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Маск призвал уволить главу Секретной службы США после покушения на Трампа

Маск призвал уволить главу Секретной службы США после покушения на Трампа

Американский бизнесмен Илон Маск призвал отправить в отставку главу Секретной службы США. Пост с соответствующим содержанием предприниматель опубликовал в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

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