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Малофеев назвал демонстрацией сатанизма удар ВСУ по «Новому Иерусалиму»

Малофеев назвал демонстрацией сатанизма удар ВСУ по «Новому Иерусалиму»

МОСКВА, 25 апреля, ФедералПресс. Учредитель медиагруппы «Царьград» Константин Малофеев расценил атаку на храмовый комплекс Белгородской епархии «Новый Иерусалим» не просто как акт вандализма, а как осознанное оскорбление духовных основ Святой Руси.

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