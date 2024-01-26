Самый быстрый в зоне СВО дрон‑конвертоплан «Ловкий» создали в России

РИАМО - 26 янв. Компания «Хардберри-РусФактор» разработала разведывательный дрон-конвертоплан «Ловкий», который летает в 2,5 раза быстрее любого БПЛА в зоне СВО на Украине, рассказал РИА Новости разработчик.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии