Врач-невролог Владимир Мартынов разъясняет различия между деменцией и обычной забывчивостью. В то время как забывчивость может быть вызвана усталостью или стрессом, деменция требует медицинского вмешательства и связана с утратой способности мыслить и ориентироваться.
Деменция: невролог объясняет, как отличить болезнь от забывчивости
Комментарии
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Александр
Когда у нас в коллективе кто-нибудь забывает, позвонить, назначить встречу, купить, поздравить, вспомнить где оставил вещь и пр. То этому всегда есть объяснение - замотался, проблемы в семье, дети, жена, машина барахлит, начальник обругал и т.д. Если забываю я (мне 72 года) объяснение одно - старый пень, себя уже не помнит, гнать его надо и т.д. Хотя у меня этих проблем не меньше чем у всех...
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