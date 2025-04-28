Деменция: невролог объясняет, как отличить болезнь от забывчивости

Александр

Когда у нас в коллективе кто-нибудь забывает, позвонить, назначить встречу, купить, поздравить, вспомнить где оставил вещь и пр. То этому всегда есть объяснение - замотался, проблемы в семье, дети, жена, машина барахлит, начальник обругал и т.д. Если забываю я (мне 72 года) объяснение одно - старый пень, себя уже не помнит, гнать его надо и т.д. Хотя у меня этих проблем не меньше чем у всех...