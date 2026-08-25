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Из Сибири на Ямал переброшены дополнительные силы для тушения крупнейших в России лесных пожаров

Из Сибири на Ямал переброшены дополнительные силы для тушения крупнейших в России лесных пожаров

На помощь Ямалу в борьбе с лесными пожарами прибыл отряд федеральных сил. Более 40 парашютистов и десантников Авиалесоохраны переброшены в регион с ликвидированных пожаров в Сибирском федеральном округе.

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