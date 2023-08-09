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«Спартак» впервые в истории выиграл все 5 матчей на старте сезона

«Спартак» впервые в истории выиграл все 5 матчей на старте сезона

«Спартак» одолел «Пари НН» (5:4) в Фонбет Кубке России. Красно-белые впервые в своей истории одержали пять побед подряд на старте сезона.

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