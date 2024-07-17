Любой провокации Украины в отношении Белоруссии будет дан ответ — МИД РФ

Провокациям украинской стороны в отношении Белоруссии в соответствии с военной доктриной Союзного государства будет дан адекватный ответ, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, 17 июля сообщает ТАСС.
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