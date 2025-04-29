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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов снял воздушную тревогу

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов снял воздушную тревогу

Губернатор Игорь Артамонов объявил об отмене желтого уровня воздушной опасности в Липецкой области. Режим был введен вечером 28 апреля, но теперь ситуация стабилизировалась, о чем сообщил руководитель области в своем Telegram-канале.

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