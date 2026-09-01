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Село Республики Алтай впервые удостоили звания "Населенный пункт трудовой славы"

Село Республики Алтай впервые удостоили звания "Населенный пункт трудовой славы"

Село Акташ Улаганского района стало первым обладателем почетного звания "Населенный пункт трудовой славы" в Республике Алтай.

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