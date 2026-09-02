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Сверхтонкий водозащищенный мобильный аккумулятор в корпусе из карбона и с батареей 5000 мАч — всего 32 доллара. Представлен Core Power Bank S от Oztech Lab

Сверхтонкий водозащищенный мобильный аккумулятор в корпусе из карбона и с батареей 5000 мАч — всего 32 доллара. Представлен Core Power Bank S от Oztech Lab

Толщина корпуса — всего 5,8 мм Oztech Lab представила Core Power Bank S — ультратонкий внешний аккумулятор емкостью 5000 мА·ч, который весит всего 78 граммов.

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