Продолжительность здоровой жизни в Алтайском крае должна вырасти до 67 лет

До сих пор на здоровье жителей края серьезно влияют испытания на Семипалатинском полигоне, говорится в документе В Алтайском крае утвердили региональную программу по повышению доступности медицинской помощи для пожилых людей.
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