Татарстанские специалисты в ходе проверки забраковали две партии перловой крупы

Фото: филиал Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ В испытательной лаборатории филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в Республике Татарстан заметно нарастили объемы проверок: с начала 2026 года и по 7 сентября сюда поступило 50 проб партий различных круп – это на 22 % больше, чем за тот же период прошлого года.
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