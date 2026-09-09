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Очередное обострение на Ближнем Востоке: Иран бьет по американским военным кораблям и базам, США – по иранским танкерам

Обе стороны сообщают о своих действиях, преувеличивая их успешность. В частности, Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщал об успешной ракетной атаке на американские эсминцы DDG-119 и DDG-53, оснащенным крылатыми ракетами.

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