ВС России поразили полевой склад группы ВСУ «Донецк»

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили полевой склад группы ВСУ «Донецк». «Уничтожены: командно-наблюдательный пункт подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ, полевой склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк», — говорится в сводке ведомства.
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