Матвиенко назвала приоритеты весенней сессии

Основными ориентирами в ходе весенней сессии для парламентариев было, в том числе, выполнение поручений президента, данных в послании Федеральному собранию, сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам весенней сессии 2024 года.