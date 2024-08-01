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Парламентская газета

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Матвиенко назвала приоритеты весенней сессии

Основными ориентирами в ходе весенней сессии для парламентариев было, в том числе, выполнение поручений президента, данных в послании Федеральному собранию, сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам весенней сессии 2024 года.

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