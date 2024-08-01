Матвиенко назвала приоритеты весенней сессии

Основными ориентирами в ходе весенней сессии для парламентариев было, в том числе, выполнение поручений президента, данных в послании Федеральному собранию, сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам весенней сессии 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии