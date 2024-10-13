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«Поздравляю, но мне плевать». Эдриан Воджнаровски продолжал получать инсайды после завершения журналистской карьеры

Знаменитый журналист признался, что ему несколько раз присылали информацию после завершения карьеры, но это не вызвало у него ни малейшего интереса.

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