Их не сеют и не пашут — сами растут!

Люсинэ Аветян Ну что тут скажешь? Дураки есть везде, всегда и в достаточном количестве. Это к вопросу о "доверчивых" пенсионерах, которые вчера фейерверки устраивали в различных государственных учреждениях России.
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