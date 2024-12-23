Театр абсурда
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Театр абсурда

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Их не сеют и не пашут — сами растут!

Их не сеют и не пашут — сами растут!

Люсинэ  Аветян Ну что тут скажешь? Дураки есть везде, всегда и в достаточном количестве. Это к вопросу о "доверчивых" пенсионерах, которые вчера фейерверки устраивали в различных государственных учреждениях России.

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